Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Nickerchen im Gebüsch

Coesfeld (ots)

Es gibt bequemere Orte für ein Nickerchen als Gebüsche. Einen 27-jährigen Autofahrer aus Senden hat das in der Nacht auf Sonntag nicht gestört. Er schlief gerade seinen Rausch in Sträuchern an der Bulderner Straße aus, als ein Polizist ihn gegen 1.10 Uhr weckte. Und das lag nicht nur an den kühlen Temperaturen: Vor seinem Schläfchen hatte der Mann mit seinem Auto einen blauen VW Bulli an der Bulderner Straße beschädigt.

Der 27-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Polizisten stellten zudem den Führerschein und das Auto des Sendeners sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

