Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Niekamp/ Diebstahl aus Passat

Coesfeld (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag (14. Mai) haben Unbekannte einen braunen VW Passat geöffnet. Der Wagen stand an der Straße Niekamp in Olfen. Der oder die Täter stahlen eine Jacke und eine Sonnenbrille aus dem Auto. Tatzeit: zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell