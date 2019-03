Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Sülsen/ Baumaterialien gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einem abgeschlossenen Stauraum eines Baustellenfahrzeugs, das an der Straße Sülsen in Olfen stand, sind Baumaterialien gestohlen worden. Die Täter hatten das Schloss des Ladekastens aufgebrochen. Tatzeit: zwischen Montag (25. März), 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

