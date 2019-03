Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Wierling/ 18-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Nottuln verstarb am Montagmorgen, 25.03.2019 gegen 8 Uhr nach der Kollision mit einem Straßenbaum. Er war auf einem Wirtschaftsweg Nahe Appelhülsen von der L551 kommend in Richtung L844 unterwegs. Nachdem er rechts die Bankette befahren hatte, schleuderte der Wagen quer über die Straße gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer und die Notärztin verstarb der junge Fahrer an der Unfallstelle. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Polizisten sicherten die Unfallspuren, stellten den Unfallwagen sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Bei der Benachrichtigung der Angehörigen wurden sie von einem Notfallseelsorger unterstützt.

