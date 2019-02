Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße, Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 09.02.19, 04:05 Uhr - 04:10 Uhr hebelte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster zum Schankraum einer Gaststätte auf. In der Gaststätte wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Bei der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell