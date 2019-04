POL-LG: ++ Anwohner entdeckt Leichnam - Identität noch nicht geklärt ++ bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Kind am Steuer - Beifahrer volltrunken ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Anwohner entdeckt Leichnam - Identität noch nicht geklärt ++ bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Kind am Steuer - Beifahrer volltrunken

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - "Randale im Kurpark"

Am 18.04.19, zwischen 00.40 und 00.45 Uhr, haben unbekannte Täter einen Poller aus der Verankerung gerissen und damit eine Fensterscheibe eines Cafés im Kurpark eingeschlagen. Betreten wurde das Café nach bisherigen Erkenntnissen nicht, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter haben zwischen dem 15.04.19, 17.00 Uhr, und dem 17.04.19, 11.30 Uhr, ein Fenster einer Wohnung in der Straße Im Kuhreiher eingeschlagen. Die Täter betraten die Wohnung und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Mobiltelefone mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Tasche aus Pkw gestohlen

Am 17.04.19, zwischen 10.30 und 11.35 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW ein, der auf einem Parkplatz im Eulenweg abgestellt war. Aus dem VW nahmen die Täter eine Tasche samt Inhalt mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede, OT Barskamp - Kind am Steuer - Beifahrer volltrunken

Am Vormittag des 17.04.19, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 13-Jährige mit einem Ford den Bardorfer Weg und bremste plötzlich unvorhergesehen derart ab, so dass ein nachfolgender 23-Jähriger mit seinem Skoda auf den Ford auffuhr. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro bei dem Unfall. Bei dem Beifahrer im Ford handelte es sich um einen 36 Jahre alten Angehörigen des Mädchens, der erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Lüneburg - bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am 17.04.19, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dahlenburger Landstraße, als der 21-jährige Fahrer eines vorausfahrenden Rettungswagens aufgrund einen möglichen Notfalls stark abbremste. Der Renault-Fahrer versuchte noch abzubremsen, konnte jedoch nicht verhindern, dass er auf den Rettungswagen auffuhr. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der 23-jährige Beifahrer im Renault, sowie der Fahrer des Rettungswagens wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Anwohner entdeckt Leichnam - Identität noch nicht geklärt

Dienstagmittag, 16.04.19, hat ein Anwohner in einem Waldgebiet zwischen der Straße Stadtbad und der Gartower Straße einen Leichnam entdeckt und die Polizei informiert. Der Leichnam wurde geborgen und die Polizei nahm noch am selben Tag die Ermittlungen auf. Der unbekannte Tote konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Hinweise auf eine Gewalttat liegen nicht vor. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 bis 35 Jahre alt, - ca. 190 cm groß, - kräftig gebaut (ca. 100 kg Körpergewicht) - dunkelbraun-rötliche Haare, - Vollbart, - Brillenträger, - Bekleidet mit einem weinroten Kapuzenpullover der Marke Adidas, einer grauen Cargostoffhose und weißen Nike Turnschuhen. - Der Verstorbene hat mehrere auffällige Tätowierungen am linken Arm, u.a. die einer Marionette mit darüber befindlicher Hand, welche die Fäden der Marionette führt.

Wer Hinweise auf die Identität des Toten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Eimke - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17,.04.19, gegen 15.15 Uhr, kam es auf der K9 zwischen Eimke und Wichtenbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige leicht verletzt wurde. Die 18-Jährige hatte mit ihrem Opel Corsa den landwirtschaftlichen Zug eines 56-Jährigen überholt, obwohl dieser bereits den Fahrtrichtungsanzeiger links gesetzt hatte. Als der 56-Jährige nach links in einen Feldweg abbog, kam es zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 7.000 Euro.

