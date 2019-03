POL-STD: Beim Abbiegen Auto übersehen - zwei Autofahrer an Autobahnauffahrt Jork leicht verletzt, Tag des Motorradfahrers in Drochtersen - Biker treffen sich um Gottesdienst

Polizeiinspektion Stade

Beim Abbiegen Auto übersehen - zwei Autofahrer an Autobahnauffahrt Jork leicht verletzt, Tag des Motorradfahrers in Drochtersen - Biker treffen sich um Gottesdienst

Stade (ots)

1. Beim Abbiegen Auto übersehen - zwei Autofahrer an Autobahnauffahrt Jork leicht verletzt

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen kurz vor 16:00 h in Jork auf der Kreisstraße 26 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden.

Ein 42-jähriger Fahrer eines VW-Scirocco war auf der K 26 aus Richtung Jork gekommen und wollte nach der Autobahnauffahrt Jork nach links auf die A26 abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den aus Richtung Neukloster entgegenkommenden Opel Karl eines 52-jährigen Fahrers aus Jork.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und das Hinterrad rechts wurde abgerissen. Anschließend wurde das Heck des Scirocco durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und schlug derart stark gegen einen Schildermast, dass das auch noch das linke Hinterrad abgerissen wurde.

Der Opel wurde vorn rechts erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum Buxtehude eingeliefert werden.

Die Autobahnauffahrt wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr örtlich abgleitet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Tag des Motorradfahrers in Drochtersen - Biker treffen sich um Gottesdienst

Der Kirchenvorstand Drochtersen plant, ebenfalls im Rahmen des Blütenfest, am 07.04.2019 den 1. Motorradgottesdienst in Drochtersen.

10.00 Uhr Bikerfrühstück im Gemeindehaus 11.00 Uhr Motorradgottesdienst 12.00 Uhr Ausfahrt der Motorradfahrer

Ziel nach der Ausfahrt soll in Drochtersen der Lidl-Parkplatz sein, so dass im Anschluss an die Ausfahrt, die Biker die Polizeistaffel-Show angucken und die Angebote auf dem Tag des Motorradfahrers wahrnehmen können.

