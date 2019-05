Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizist angegriffen; Walsrode: Stühle von Terrasse gestohlen; Bad Fallingbostel: Einbrecher durchsuchen Büros; Bad Fallingbostel: Diebstahl aus Pkw

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.05.2019 Nr. 1

15.05 / Polizist angegriffen

Soltau: Ein 49jähriger Soltauer verletzte am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr einen Polizeibeamten am Arm, als er zur Durchsetzung einer Wegweisung nach dem Gewaltschutzgesetz in Gewahrsam genommen werden sollte. Der alkoholisierte Mann zuvor hatte seine Mutter geschlagen und aus dem Haus geschubst. Der Täter konnte von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Aus dem Gewahrsam heraus erfolgte später eine Verlegung des Mannes in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

14.05 / Stühle von Terrasse gestohlen

Walsrode: Unbekannte begaben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf ein Grundstück an der Saarstraße und entwendeten von der Terrasse vier Gartenstühle inklusive Auflagen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

15.05 / Einbrecher durchsuchen Büros

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher in drei Firmen am Bockhorner Weg ein und durchsuchten alle Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

15.05 / Einbruch in Gaststätte

Schwarmstedt: Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch in eine Gaststätte an der Celler Straße ein, öffneten gewaltsam einen Sparkasten und entnahmen den Inhalt. Außerdem entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

15.05 / Diebstahl aus Pkw

Bad Fallingbostel: Aus einem verschlossenen VW Tiguan entwendeten Autoaufbrecher zwei Sonnenbrillen und eine Arbeitsjacke im Gesamtwert von rund 280 Euro. Das Fahrzeug war an der Bahnhofstraße abgestellt. Tatzeit: Dienstag, 17.00 bis Mittwoch, 00.30 Uhr.

15.05 / Lack von Autos zerkratzt

Soltau: Am Dienstag, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr sowie am Mittwoch, zwischen 08.00 und 08.20 Uhr zerkratzte ein Unbekannte den Lack an insgesamt drei Fahrzeugen. Es handelte sich dabei um einen Volvo, einen Passat und einen Renault. Die Autos waren an der Seilerstraße, der Winsener Straße und der Friedenstraße abgestellt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

15.05 / A 7: Anhänger kippt um

Bad Fallingbostel / A 7: In der Nacht zu Mittwoch, gegen 03.50 Uhr kam ein Lastkraftzug aus bisher unbekannter Ursache auf der A 7, Fahrtrichtung Hamburg nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann streifte die Außenschutzplanke, wodurch der Anhänger in der folgenden Nothaltebucht auf die Seite kippte. Am Lkw riss der Tank auf und etwa 150 Liter Dieselkraftstoff liefen aus. Die Fahrbahnreinigung nahm einige Zeit in Anspruch, so dass der rechte Fahrstreifen erst gegen 10.30 Uhr freigegeben werden konnte. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

15.05 / Elfjährigen Fahrradfahrer übersehen

Schneverdingen: Ein elfjähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr leicht, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich an der Bruchstraße/Ecke Friedensstraße in Schneverdingen. Die 35jährige Autofahrerin hatte den Jungen, der zwar auf der falschen Straßenseite fuhr, aber Vorfahrt hatte, da er von rechts kam, übersehen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

15.05 / Lkw fährt auf - Fahrer schwer verletzt

Walsrode / A 7: Am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr kam es auf der A 7, Richtungsfahrbahn Hannover zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier Sattelzüge, bei dem einer der Fahrer schwer verletzt wurde. Der aus Rumänien stammende Unfallverursacher hatte übersehen, dass der vor ihm fahrende Lkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste und war aufgefahren. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte sich der 36-Jährige aus seinem Fahrerhaus befreien und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieben der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

