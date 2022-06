Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW gestohlen ++ Buchholz - Pedelecs gestohlen ++ Rosengarten/Ehestorf - Katalysator gestohlen

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots)

PKW gestohlen

Am Mittwoch, 8.6.2022, haben Diebe im Lehmkuhlenweg einen blauen VW Golf gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-CC 2512 stand vor einem Wohnhaus. Die Tatzeit liegt zwischen 5:15 Uhr und 15:00 Uhr. Der Wert des Wagens wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Pedelecs gestohlen

Am Mittwoch, 8.6.2022, wurden in der Buchholzer Innenstadt drei Pedelecs gestohlen. In der Zeit zwischen 7:10 Uhr und 13:20 Uhr mach den sich die Diebe an der Fahrradbox beim Parkhaus an der Rütgersstraße zu schaffen. Sie schnitten zunächst die Umzäunung mit einem Bolzenschneider auf. Anschließend durchtrennten die Täter die Fahrradschlösser zweier Pedelecs mit einem Akku-Winkelschleifer und entfernten sich mit den Rädern.

In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr traf es ein Pedelec, das in einem Fahrradständer vor einem Ärztehaus an der Schützenstraße abgestellt war. Auch hier wurde das Schloss durchtrennt.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Rosengarten/Ehestorf - Katalysator gestohlen

Auf dem Besucherparkplatz an der Straße Am Kiekeberg kam es am Mittwoch, 8.6.2022, zu einem Teilediebstahl an einem Pkw. In der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr trennten Unbekannte den Katalysator aus der Abgasanlage eines VW Golf heraus und machten sich damit aus dem Staub. Der Gesamtschaden wird auf rund 1100 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell