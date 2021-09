Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 17.09.21, 12:00 Uhr bis 19.09.21, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Stelle - Sachbeschädigung

In der Nacht vom 17.09 auf den 18.09. wurden in Stelle in der Straße Unter den Linden Wände und Fahrzeuge mit Graffitis beschmiert. Die noch unbekannten Täter beschädigten hierbei ein Wohnhaus, ein Geschäftshaus und einen Anhänger. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stelle unter 04174-668980 zu melden

Hanstedt - Schwerer Verkehrsunfall

In der Nacht vom 18.09 auf den 19.09. kam es auf der L213, zwischen Hanstedt und Nindorf, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alkoholisierte 18-jährige Fahrer kam mit seinem PKW von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Neben dem Fahrer befand sich ein 23-jähriger Beifahrer in dem Fahrzeug. Bei dem Aufprall wurden beide Insassen verletzt, der Beifahrer schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der alkoholisierte 18-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Winsen (Luhe) - Einbruch in Elektrofachgeschäft

In den Morgenstunden des 19.09., vermutlich zwischen 04:00-05:00 Uhr, kam es in der Straße Lönfeld zu einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft. Die noch unbekannten Täter verschafften sich über eine rückwärtig gelegene Tür Zugang. Anschließend wurden aus dem Objekt Tablets, Handys und weitere technische Gegenstände entwendet. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

Tostedt - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 18.09.21, 10:00 und Sonntag, 19.09.21, 10:00 Uhr kam es in Tostedt in der Straße Am Freibad zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch den Täter wird zunächst erfolglos versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Erfolg hat der Täter schließlich am Schlafzimmerfenster, welches er brachial aufhebelt. Das Haus wird betreten und durchsucht. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell