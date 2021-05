Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind mit Fahrrad in Graben gestürzt ++ Winsen/Roydorf - Vorfahrt missachtet

Stelle/Ashausen (ots)

Kind mit Fahrrad in Graben gestürzt

Das hätte schlimm enden können: Gestern (5.5.2021), gegen 8:15 Uhr, befuhren eine 40-jährige Frau und ihre neunjährige Tochter mit Fahrrädern einen Verbindungsweg zwischen Ashausen und Grevelau. Als die Neunjährige gerade dabei war, nach links auf das Gelände einer Reitanlage abzubiegen, passierte der Fahrer eines Kleintransporters sehr zügig und sehr nah die beiden Radfahrerinnen. Das Kind erschrak und stürzte mit dem Fahrrad in den neben der Auffahrt befindlichen Graben. Hierbei fiel das Rad auf das Mädchen, so dass es mit dem Kopf ins Wasser gedrückt wurde. Geistesgegenwärtig sprang die Mutter in den Graben und befreite das Mädchen aus der Lage. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt in Richtung Grevelau fort.

Durch die Polizei in Stelle konnte der Fahrer mittlerweile über die Halterfirma des Transporters ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Winsen/Roydorf - Vorfahrt missachtet

Auf der Osttangente kam es am Mittwoch (5.5.2021), gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann wurde mit seinem Mercedes Sprinter, von der Max-Plank- Straße kommend, nach links in die Osttangente einbiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt des ihm aus dem Ilmer Moorweg entgegenkommen VW Caddy eines 50-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell