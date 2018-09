POL-CE: Elektrowerkzeuge aus Rohbau gestohlen

Lachendorf (ots) - Diverse Elektrowerkzeuge und ein Baustellenradio entwendeten Unbekannte aus einem Rohbau in der Immanuel-Kant-Straße. Die Diebe machten sich an der Terrassentür zu schaffen und gelangten so in die Doppelhaushälfte. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro verschwanden die Täter schließlich unerkannt. Aufgrund der Vielzahl der Werkzeuge, könnten diese auch mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf, Tel.(05145) 97160, zu melden.

