Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Rinteln (ots)

(swe). Eine 54-jährige Rintelnerin fährt am Montag gegen 22 Uhr in eine Rintelner Tankstelle und verzehrt noch dort Alkohol. Außerdem kauft sie weiteren Alkohol und setzt sich dann in ihren Pkw und fährt davon. Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei und die stellt die Dame an ihrer Wohnanschrift fest. Eine Überprüfung ihrer alkoholischen Beeinträchtigung ergibt eine starke Alkoholisierung. Ihr werden zwei Blutproben entnommen, da nach der Fahrt noch Alkohol konsumiert wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

