Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmiererei auf Verkehrsschild

Schweringen (ots)

(opp) Die Polizeibeamten des Hoyaer Kommissariates sind auf der Suche nach dem Verursacher einer "Hakenkreuz-Farbschmiererei" auf einem Verkehrsschild in Hotrup. Das an einem Wirtschaftsweg zwischen Bücken und Holtrup befindliche Verkehrschild wurde offensichtlich in den letzten Tagen mittels schwarzem Lack beschädigt, in dem ein linksdrehendes Hakenkreuz aufgesprüht wurde. Die Polizei weist daraufhin, dass eine solche Straftat keinesfalls ein Kavaliersdelikt darstellt, sondern hier umfangreiche Ermittlungen durch den polizeilichen Staatsschutz erfolgen. Daher bittet die Polizei um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 04251/934640.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell