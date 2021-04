Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneut Handtaschenraub zum Nachteil einer Seniorin - Zeugen gesucht!

Hameln (ots)

Erneut ist es im Stadtgebiet von Hameln zu einem Handtaschenraub gekommen. Da das Opfer den Täter nicht näher beschreiben kann, ist die Polizei dringend auf die Hilfe von Zeugen angewiesen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag (06.04.2021), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, auf dem Innenhof des Mercure Hotels bzw. des Zentrums für Pflege und Betreuung Curanum, in einem überdachten Durchgang zum 164er Ring.

Das 82-Jährige Opfer befand sich allein in dem Durchgang, als es von einer bisher unbekannten, vermutlich männlichen Person, von hinten zur Seite gezogen wurde. Der Mann entnahm zielgerichtet die Handtasche des Opfers aus dem mitgeführten Rollator und entfernte sich damit in Richtung Rathausplatz.

Die Handtasche wurde von der Seniorin nicht offen in dem Rollator transportiert. Sie befand sich in einem mit einer zusätzlichen Klappe verschlossen Korb welcher von außen nicht einsehbar war.

Gegen 15.00 Uhr hatte die 82-Jährige bei einer Bank in der Innenstadt Kontoauszüge ausgedruckt und sich danach in Richtung ihrer Wohnanschrift im Scharnhorstviertel begeben, wo sie nach Überqueren des Rathausplatzes überfallen wurde. Aufgrund ihres Schockzustandes begab sich das Opfer zunächst nach Hause und informierte erst einige Zeit später die Polizei.

Da die Tat nur wenige Sekunden gedauert hat, gibt es keine Täterbeschreibung. Der Mann sei vermutlich dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegengenommen.

Die geraubte Handtasche wurde zwischenzeitig von einem unbekannten Finder im Mercure Hotel abgegeben. Dieser Finder wird gebeten, sich bei der Polizei unter o.g. Nummer zu melden.

Erst am 18. März hatte sich eine nahezu identische Tat im Hamelner Klütviertel ereignet. Einer ebenfalls 82 Jahre alten Frau war die Handtasche aus ihrem mitgeführten Rollator geraubt worden. Die beiden Täter konnten bisher noch nicht ermittelt werden.

Hier finden Sie Tipps der Polizei, wie Sie sich selbst schützen können: - Nehmen Sie keine größeren Bargeldbeträge mit. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten uns Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung und dicht am Körper statt in der Handtasche. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, einer Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Lassen Sie Ihre Handtasche immer geschlossen. - Tragen Sie Ihre Tasche zum Körper hin, mit dem Verschluss nach innen. Legen Sie den Trageriemen quer über den Oberkörper, nicht lose über die Schulter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell