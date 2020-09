Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schaukasten am Pfarramt beschädigt, Zeugen gesucht

Lauenförde (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter den Schaukasten vor dem ev.-luth. Pfarramt in der Bahnhofstraße in Lauenförde. Dabei wurde eine der beiden Schaukästenscheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat. Hinweise bitte an die Polizeistation Boffzen unter 05271/951050 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Holzminden

PHK'in Nadine Meese

Telefon: 05531/958-122

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

