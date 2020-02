Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Pyrmont (ots)

Am 10.02.2020, gegen 19.40 Uhr, ging ein 50jähriger Mann aus Bad Pyrmont auf der Löwenser Straße stadtauswärts. Als er die Einmündung Robert-Koch-Straße überquerte, wollte aus dieser gerade ein 22jähriger Aerzener mit seinem Audi A4 auf die Löwenser Straße einbiegen. Weil die Einmündung unübersichtlich ist, hielt der Audifahrer kurz an. In der Annahme, er sei gesehen worden, versuchte der Fußgänger, der dunkel und unauffällig gekleidet war, an dem Pkw vorbei zu gehen. In diesem Augenblick fuhr der Pkw wieder an und stieß den Fußgänger um. Der Fußgänger brach sich dadurch das Bein und wurde mittels RTW ins nahegelegene Bathildiskrankenhaus verbracht.

