POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots) - Lamspringe (web) - Am heutigen Montag, in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr, parkte eine 27jährige Frau aus Sibbesse ihren Pkw Ford Fiesta in der Straße Kloster, an der Klostermauer zur Grünanlage hin. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Pkw über einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Stoßfänger verfügte. Eine Nachricht befand sich nicht am Pkw, so dass der Unfallverursacher derzeit unbekannt ist. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 05063-901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

