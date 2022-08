Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Besitzer im Urlaub

Wolfsburg (ots)

Lehre, Zum Löbner

08.08.2022, 10.35 Uhr - 18.30 Uhr

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer nutzen Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Am Löbner einzubrechen. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 10.35 Uhr und 18.30 Uhr.

Was die Täter alles entwendeten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Unbekannten ungehindert an das Einfamilienhaus. Hier öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten hierdurch ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie die verschiedenen Räume nach sich lohnender Beute. Ob und was ihnen hierbei in die Hände fiel ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Letztendlich flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Insbesondere die Tage zuvor spielen für die Ermittler eine wichtige Rolle, denn die Ganoven werden ihr Tatobjekt im Vorfeld ausbaldowert haben. Ebenso sind ortsfremde Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus oder einer der Nebenstraßen abgestellt wurden für die Beamten von Bedeutung.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell