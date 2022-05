Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Toter im Rückhaltebecken - Obduktion kann Fremdverschulden ausschließen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmerstedt, Von-Guericke-Straße, Regenrückhaltebecken 06.05.2022

Am gestrigen Donnerstag hat in der Medizinischen Hochschule in Hannover die Obduktion des Leichnams stattgefunden, der am Sonntagmorgen in einem Regenrückhaltebecken in Emmerstedt aufgefunden wurde (wir berichteten). Dabei kann ein Fremdverschulden definitiv ausgeschlossen werden. Durch die Gesamtumstände des Leichnams, der längere Zeit im Wasser gelegen hat, können noch keine eindeutigen Ergebnisse zur Identität des Verstorbenen gegeben werden. Dieses muss ein DNA-Abgleich ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell