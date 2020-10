POL-WOB: Räderdiebe unterwegs - drei Radsätze entwendet - 4.000 Euro Schaden (Korrekturmeldung: Datum Stellfelder Straße und 2. Absatz "Parkhaus am Tor Nord")

Polizei Wolfsburg

Räderdiebe unterwegs - drei Radsätze entwendet - 4.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kästorf, Stellfelder Straße 08.10.2020, 21.50 Uhr - 09.10.2020, 06.00 Uhr

Wolfsburg, OT Kästorf, Maschweg 11.10.2020, 20.00 Uhr - 12.10.2020, 06.05 Uhr

Wolfsburg, OT Hageberg, Hermann-Münch-Straße 12.10.2020, 00.00 Uhr - 12.10.2020, 07.30 Uhr

Wieder waren Räderdiebe in Wolfsburg aktiv. Bereits zwischen Donnerstagabend 21.50 Uhr und Freitagmorgen 06.00 Uhr entwendeten sie in der Stellfelder Straße von einem VW Golf GTI alle vier Räder. Der Golf stand auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades, zurückgelassen auf zwei Pflastersteinen. Dem nicht genug, dass die Täter alle vier Räder im Wert von 2.000 Euro entwendeten: Sie zerstörten zudem auch noch die Heckscheibe des Volkswagen.

Im Kästorfer Maschweg erwischte es einen weißen VW Passat. Ihn hatte sein Besitzer am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr verschlossen auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses am VW Tor Nord abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 06.05 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er es ohne Räder und auf Brettern zurückgelassen vor. Der Schaden dürfte sich hier auf 1.000 Euro belaufen.

Zu guter Letzt wurde ein weiterer VW Golf am Hageberg seiner Räder entledigt und auf Pflastersteinen zurückgelassen. Das Fahrzeug stand zwischen Montagnacht 00.00 Uhr bis Montagmorgen 07.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hermann-Münch-Straße. Der Schaden beläuft sich hier ebenfalls auf 1.000 Euro.

Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrern oder anderen Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

