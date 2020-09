POL-WOB: Helmstedt: Zwei Taschendiebe direkt nach Tatbegehung festgenommen

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Neumärker Straße 09.09.20, 13.30 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag wurde eine 51 Jahre alte Helmstedterin in einem Einkaufsmarkt in der Helmstedter Innenstadt Opfer eines Taschendiebstahls. Ein aufmerksamer und zugleich couragierter 28-jähriger Angestellter des Marktes hatte die Tat beobachtet und das tatverdächtige Duo im Alter von 31 und 23 Jahren bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Den Ermittlungen zufolge hatte die 51-jährige Kundin sorglos ihre Handtasche in einem Einkaufswagen abgelegt. Sie war mit ihrem Einkauf beschäftigt und bemerkte nicht, wie der 31-Jährige, der sich später mit einem slowenischen Pass auswies, das Portmonee der Helmstedterin aus ihrer Tasche griff. Als der mutmaßliche Täter zusammen mit seinem aus der Nähe von Krakau stammenden Komplizen unmittelbar danach den Markt verlassen wollte, hielt der Marktmitarbeiter das Duo auf. Weitere Passanten informierten die Helmstedter Kontaktbeamtin, die sich bei ihrem Streifengang in der Nähe des Geschäftes an der Neumärker Straße aufhielt. Beide Beschuldigten leugneten die Tat. Die zuvor entwendete Geldbörse wurde mit sämtlichen Inhalt nahe des Gemüsestands wieder aufgefunden und der erfreuten Kundin wieder ausgehändigt.

