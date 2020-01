Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grasleben: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Landrat-Jaeger-Ring 03.01.20, 12.30 - 22.30 Uhr

Am Freitag erbeuteten unbekannte Täter in Grasleben bei einem Einbruch in ein Wohnhaus mehrere Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Den Ermittlungen nach wurde die Terrassentür des Einfamilienhauses im Landrat-Jaeger-Ring gewaltsam aufgebrochen, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Der Einbruch habe sich zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr ereignet. Vermutlich nutzten die Täter die noch frühe Dämmerung für ihre Zwecke aus, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Grasleben unter Telefon 05357-960490.

