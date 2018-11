POL-WOB: Schöningen: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Bahnhofstraße 13.11.2018, 22.00 Uhr - 14.11.2018, 06.02 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße eingebrochen. Dabei haben sie einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten zwischen Dienstagabend 22.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.00 Uhr an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt eine Zugangstür. Anschließend betraten sie das Innere der Lokalität und durchwühlten im Gastronomiebereich sämtliche Schubladen und Schränke. Dabei fiel ihnen eine Geldbörse mit einem unbekannten Geldbetrag in die Hände, welche sie entwendeten. Anschließend verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache am Burgplatz Rufnummer 05352/95105-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell