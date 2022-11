Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 10. November 2022:

Wolfenbüttel: Einbruch in Dienstleistungsgeschäft

Dienstag, 08.11.2022, 18:20 Uhr, bis Mittwoch, 09.11.2022, 08:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsgeschäftes in der Breslauer Straße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Salzdahlum: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Montag, 24.10.2022, gegen 09:50 Uhr

Am Montag, 24.10.2022, gegen 09:50 Uhr, kam es in Salzdahlum, Stöckheimer Straße, Einmündung Weißer Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenaussagen soll ein schwarzer PKW, vermutlich SUV, beim Vorbeifahren einen parkenden weißen Renault Transporter touchiert und vorn links beschädigt haben. Anschließend sei der Unfallverursacher über die Straße Weißer Weg in Richtung Landesstraße 631 davongefahren. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

