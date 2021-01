Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 26. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch, Tresor entwendet

Sonntag, 24.01.2021, bis Montag, 25.01.2021

In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagfrüh drangen unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Dr.-Heinrich-Jasper Straße in Wolfenbüttel ein. Hier wurde ein vorgefundener Tresor aus der Verankerung gebrochen und entwendet. Zum entstandenen Schaden und zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Rollator aus Hausflur entwendet

Montag, 25.01.2021, zwischen 05:00 Uhr und 08:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montagvormittag einen in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Brandes-Straße abgestellten Rollator. Der Wert des Rollators wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

