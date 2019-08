Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.08.2019. Täter entwendeten bei einem Einbruch in Wendeburg Bargeld und andere elektronische Geräte.

Salzgitter (ots)

Wendeburg, Konrad-Beste-Straße, 10.08.2019, 13:15 Uhr-13.08.2019, 12:15 Uhr.

Die Täter hebelten eine Terrassentür des Wohnhauses auf und gelangten somit in das Innere des Hauses. In dem Gebäude durchsuchten sie zahlreiche Behältnisse und entwendeten neben Bargeld auch elektronische Geräte. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell