Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.03.2019. Täter brachen in Salzgitter eine Tür eines entkernten Hauses auf und entwendeten Arbeitsgeräte.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Frankfurter Straße, 25.03.2019, 16:30 Uhr-26.03.2019, 07:00 Uhr.

Die Täter brachen eine Tür zu einem derzeit entkernten Haus auf und entwendeten aus dem Inneren diverse Arbeitsgeräte. Sie verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell