POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2019. Täter verursachen in Cremlingen und Sickte durch einen Diebstahl von/an landwirtschaftlichen Geräten einen Schaden.

Cremlingen, Kreisstraße 148, 19.03.2019, 11:00 Uhr-21.03.2019, 15:00 Uhr.

Sickte, Landesstraße 625, 11.03.2019, 15:00 Uhr-21.03.2019, 10:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus einer offenen Feldscheune in Cremlingen unter anderem einen grünen Claas Heuwender und verursachten hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 2.200 Euro.

In Sickte montierten die Täter diverse Teile von einem Heuwender, einem Schwader und einem Scheibenmäher ab und verursachten hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. In Sickte waren die Geräte hinter einem Buschwerk abgestellt. In beiden Fällen sucht die Polizei in Cremlingen nach Zeugen. Bitte melden Sie sich für Ihrer Zeugenhinweise bei der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330.

