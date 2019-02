Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.02.2019. Aufgefundene verstorbene Person in einem Waldstück in Gebhardshagen.

Salzgitter (ots)

Gebhardshagen, Waldstück südlich des Reihersees, 12.02.2019, 11:30 Uhr. Ein Revierförster fand am 12.02.2019, 11:30 Uhr, in einem Waldstück südlich des Reihersees die sterblichen Überreste einer seit dem 19.12.2017 aus Gebhardshagen vermissten Person. Es erfolgte eine Untersuchung in der Rechtsmedizin. Hiernach gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell