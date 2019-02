Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 13. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: zwei PKW BMW entwendet

Dienstag, 12.02.2019, bis Mittwoch, 13.02.2019

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei im Stadtgebiet von Wolfenbüttel zum Parken abgestellte PKW BMW entwendet. So war ein weißer BMW 335i aus der Blücherstraße Ziel der Täter. Weiterhin wurde ein im Fritz-Reuter-Weg parkender schwarzer BMW der 5er Reihe entwendet. Der Wert der beiden Fahrzeuge wird auf zirka 35.000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Bei der Polizei in Schladen wurde am vergangenen Wochenende ein Fahrrad als Fundsache abgegeben. Der Finder hatte das Fahrrad auf dem Gemeindeweg zwischen Schladen und Wehre (etwa Mitte des Weges, Wasserweg / Sudholzweg) im Straßengraben aufgefunden. Bei dem Fahrrad (beigefügtes Bild) handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Pegasus, Typ Avanti, in blau / grün / schwarz / weiß. Hinweise auf den Eigentümer erbittet die Polizei Schladen unter 05335 / 92960.

