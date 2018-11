Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Wolfenbüttel, Lenauweg und Mancinusweg, Donnerstag, 08.11.2018, ca. 19.00 Uhr bis Freitag, 09.10.2018, ca. 07:30 Uhr

Durch unbekannte Täter kam es im o.g. Zeitraum zu Diebstählen aus einem Pkw Seat im Lenauweg und ein Pkw VW im Mancinusweg. Aus den verschlossen Fahrzeugen wurden in beiden Fällen die fest verbauten Navigationsgeräte entwendet.

Hinweise: Polizeikommissariat Wolfenbüttel 05331-9330

Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Grüssauer Straße, Freitag, 09.11.2018, ca. 16.00 Uhr - 18-45 Uhr

Zu einem Einbruchdiebstahl kam es im o.g. Zeitraum in einem Einfamilienhaus in der Grüssauer Straße. Zur Zeit unbekannte Täter hebelten eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Haus. Dieses wurde in Abwesenheit der Eigentümer nach Diebesgut durchsucht. Eine Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

