POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.05.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung vom 16.05.2019.

Goslar (ots)

Diebstahl auf Schulgelände.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 09.05.19, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.05.19, 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem auf dem frei zugänglichen Schulgrundstück der Berufsbildenden Schulen in der Bornhardtstraße aufgestellten Bienenstock einen Wabeneinsteckrahmen mit ca. 1,5 kg Honig, wodurch ca. 50 Bienen zu Tode kamen. Bei der Tat selbst entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Meerschweinchen getötet.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 09.15 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter eine Parzelle auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Hildesheimer Straße und töteten 20 dort untergebrachte Meerschweinchen. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den linken Kotflügel eines auf dem öffentlichen Parkplatz der Lebenshilfe in der Probsteiburg ordnungsgemäß abgestellten VW Polo. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Polizeiinspektion Goslar

