POL-WAF: Warendorf. Rote Ampel missachtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (05.03.2022) in ein Reihenhaus in Drensteinfurt-Rinkerode eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr Zugang zu dem Haus am Meisenweg verschafft. Hier stahlen sie Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bereits vorher am Abend hatten Zeugen bei der Polizei verdächtige Personen in der Nähe gemeldet. Wer ...

