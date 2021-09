Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (27.09.2021, 08.45 Uhr) in Sendenhorst-Albersloh.

Ein 18-Jähriger aus Herten war zusammen mit einem 40-Jährigen Beifahrer in einem PKW auf der L 586 aus Albersloh kommend in Richtung Sendenhorst unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er nach von rechts von der Straße und fuhr noch rund 100 Meter auf dem Grünstreifen, bevor das Auto stehen blieb. Die beiden PKW-Insassen sind leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell