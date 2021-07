Polizei Warendorf

POL-WAF: Waderloh. Überholvorgang endet mit Schaden am Auto

Warendorf (ots)

Auto beschädigt - Verursacher geflüchtet. Das ist das Resultat einer Autofahrt für eine 25-jährige Wadersloherin am Dienstagnachmittag (20.07.2021, 13.40 Uhr). Die Mutter war mit ihren Kleinkindern im Auto auf der K 56 Richtung Langenberg unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein Trecker mit Anhänger entgegen. Hinter diesem Trecker fuhr ein weiterer Pkw, der ansetzte den Trecker zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Auto zu vermeiden bremste sie, lenkte ihr Auto nach rechts und prallte hier gegen die Leitplanke. Sowohl der Trecker als auch der Fahrer des zweiten Pkw fuhren weiter Richtung Wadersloh, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Das Auto, das den Trecker überholte, war vermutlich ein dunkler VW Golf. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des dunklen Autos geben oder hat den Überholvorgang beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

