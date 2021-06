Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Hinweise zu Tatverdächtigen erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 8.6.2021, 11.15 Uhr hielt sich ein Unbekannter auf dem Spielplatz in der Nähe der Westernfelder Straße in Freckenhorst auf und machte sich an seinem entblößten Glied zu schaffen. Einer 22-Jährigen war der Mann zuvor aufgefallen, der sich wenig später hinter einer Hecke aufhielt. Nachdem er von der Freckenhorsterin bei seiner Handlung ertappt wurde, flüchtete er kurz darauf zu Fuß.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat lockige schwarze Haare, die zum Pferdeschwanz gebunden waren und war dunkel gekleidet.

Wer kennt den Mann? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell