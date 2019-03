POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in Krefeld

Polizeipräsidium Krefeld

Geschwindigkeitskontrollen in Krefeld

Wir wollen Sie und Ihre Familien vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall. Zu schnelles Fahren ist der Killer Nr. 1.

Zu Ihrer Sicherheit planen Polizei und Stadt Krefeld in der 13. Kalenderwoche 2019 folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 25.03.2019: Ispelsstraße und Westwall, Löschenhofweg und Schönwasserstraße, Am Badezentrum und Schulstraße, Ostwall und Glockenspitz, Obergath und Hülser Straße, Werner-Voß-Straße und Ringstraße. Dienstag, 26.03.2019: Westparkstraße und De-Greiff-Straße, Hülser Straße und Berliner Straße, Kaiserstraße und Essener Straße, Anrather Straße und Büdericher Weg, Hafelsstraße und Anrather Straße, Südwall und Parkstraße. Mittwoch, 27.03.2019: Blumentalstraße und Europaring, Bismarckplatz und Birkschenweg, Von-Ketteler-Straße und Luiter Weg, Hülser Straße und Maria-Sohmann-Straße, Siempelkampstraße und Lehmheide, Kleinewefersstraße und Martinstraße. Donnerstag, 28.03.2019: Ringstraße und Nieper Straße, Am Mariengraben und Dießemer Bruch, Nassauerring und Ortmannsheide, Jentgesallee und Horkesgath, Schulstraße und Hafelsstraße, Moerser Straße und Untergath. Freitag, 29.03.2019: Horkesgath und Schulstraße, Wilhelmshofallee und Mühlenfeld, Europaring und Kölner Straße, St. Töniser Straße und Duisburger Straße, Am Schicksbaum und Löschenhofweg, Neue Ritterstraße und Mündelheimer Straße. Samstag, 30.03.2019: Ostwall und Siemensstraße, Westparkstraße und Wilhelmshofallee.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen. (167)

