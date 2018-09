BPOL-FL: Bundespolizei holt Wanderer mit Brotmesser aus dem Gleis

Süderlügum (ots) - Gestern Mittag wurde die Bundespolizei über eine Person in den Gleisen auf der Bahnstrecke Niebüll - Tondern (DK) informiert, die mit einem Messer hantierte. Streifenwagen der Landespolizei waren gebunden, sodass die Bundespolizei den Einsatz wahrnahm. Die Beamten konnten auf Höhe Süderlügum auch einen Mann feststellen, der in den Gleisen in Richtung Niebüll lief.

Er wurde aus dem Gefahrenbereich geholt und befragt. Der 34-jährige Mann gab, Wanderer zu sein und nicht gewußt zu haben, dass der Aufenthalt im Gleisbereich nicht gestattet ist.

Die Bundespolizisten belehrten ihn über die Lebensgefahr, in die er sich begeben hatte. Das mitgeführte Messer, es handelte sich um ein Brotmesser, wurde durch die Beamten sichergestellt.

Bei der Personalienfeststellung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen ihn neun Aufenthaltsermittlungen vorlagen.

