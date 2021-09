Polizei Dortmund

POL-DO: Taschendiebstahl in der Bahn: Polizei sucht zwei Zeugen nach Rangelei in der U 41

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1022

Die Polizei Dortmund sucht nach einem Taschendiebstahl in der U 41 in Richtung Brambauer gezielt zwei Zeugen. Die Tat ereignete sich am Freitag, 17. September, um 18:57 Uhr. Opfer des Taschendiebstahls wurde eine 14-jährige Dortmunderin, deren Rucksack im Gang zwischen den Sitzreihen hing.

Sie war an der Haltestelle Stadtgarten eingestiegen. Während der Fahrt gab es in der Bahn eine Rangelei zwischen vier Männern. Zwei der Männer stiegen an der Haltestelle Leopoldstraße aus und flüchteten, die beiden anderen Männer wiesen die 14-Jährige direkt auf den Diebstahl hin. Diese beiden Zeugen sucht die Polizei nun dringend.

Die beiden mutmaßlichen Diebe waren 25 bis 30 Jahre alt, eine der beiden Personen hatte eine auffällige, gebeugte Körperhaltung. Beide Personen trugen Atemschutzmasken. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

