Polizei Dortmund

POL-DO: Das Fundstück der Woche - Silberpfeil sucht Besitzer

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1036

Ein Krankenfahrstuhl der Marke Lecson vom Typ HS-588 in edlem Silber wartet bei der Dortmunder Polizei auf seinen rechtmäßigen Besitzer.

Aufmerksame Bürger fanden den Flitzer am Freitagvormittag (18. September) in einem Waldstück an der Königsheide. Vom Nutzer bzw. Eigentümer des Elektro-Gefährts fehlt jede Spur.

Falls Sie zufällig dieses Fahrzeug vermissen, oder jemanden kennen, der jemanden kennt...melden Sie sich bitte mit einem Eigentumsnachweis bei der Kriminalwache im Polizeipräsidium oder unter Tel.: 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell