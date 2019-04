Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Dortmund-Mitte leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0480

Ein 26-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag (29.4.) auf dem Hiltropwall von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 35-jährige Dortmunderin mit ihrem BMW gegen 16.15 Uhr auf dem Hiltropwall in Richtung Nordwesten unterwegs. Als sie nach rechts in die Hövelstraße abbiegen wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar den in gleicher Richtung fahrenden 26-jährigen Dortmunder. Dieser wollte mit seinem Fahrrad bei Grünlicht gerade die Hövelstraße überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Radfahrer zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

