Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0195 Am heutigen Morgen (14.2.) um 6.38 Uhr kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe Bergkamen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Lkw, darunter ein Gefahrguttransporter. Aktuell ist die A2 an der Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen bis auf weiteres gesperrt.

Bitte umfahren Sie die Unfallstelle großräumig!

