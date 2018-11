POL-DO: Sexualdelikt in Dortmund-Aplerbeck - Zeuge kommt zu Hilfe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1523 Am gestrigen Tag (13.11.) kam es in Dortmund-Aplerbeck zu einem Sexualdelikt. Ein Zeuge verhinderte möglicherweise Schlimmeres. Die Polizei nahm den 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 21.15 Uhr verließ eine 19-jährige Dortmunderin an der Haltestelle Marsbruchstraße die U-Bahn. Plötzlich näherte sich der 28-jährige aus Afghanistan stammende Mann und fing an sie unsittlich zu berühren. Das Opfer versuchte sich vergeblich von ihm zu entfernen. In diesem Moment tat die junge Frau genau das Richtige und schrie laut um Hilfe. Ein 24-jähriger Dortmunder hörte die Rufe und stellte sich bis zum Eintreffen der Polizei zwischen die beiden. Mit dieser vorbildlichen Tat verhinderte er wohl Schlimmeres.

Die Beamten nahmen den alkoholisierten und aggressiven 28-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

