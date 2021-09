Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210908 - 1093 Frankfurt-Niederursel: Hakenkreuzschmiererei

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend fiel einer aufmerksamen Streife ein frisches Graffito in Form eines Hakenkreuzes an der Fußgängerbrücke, die über den Praunheimer Weg in Niederursel führt, auf. Der Urheber hatte das Symbol auf eine Kunststoffplatte, die in das Brückengeländer eingefasst ist, aufgesprüht. Da sich das Graffito nicht zeitnah entfernen ließ, überdeckten bzw. überklebten es die Beamten kurzerhand, um es unkenntlich zu machen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell