Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210607 - 0685 Frankfurt-Höchst: Schmuck und Bargeld entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 25-jährige Frankfurterin befand sich am Sonntag, den 6. Juni 2021, gegen 13.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Königsteiner Straße. Dort wurde sie plötzlich in ihrer Muttersprache, auf Rumänisch, angesprochen. Die 25-Jährige forderte die ihr unbekannte Frau auf, sie nicht weiter zu belästigen, wurde aber trotzdem weiter von ihr verfolgt. In der Emmerich-Josef-Straße, in Höhe der Hausnummer 7, entriss ihr die Unbekannte dann die goldene Halskette, das goldenes Armband sowie einen 50 EUR-Schein, den sie in der Hand gehalten hatte. Mit ihrer Beute flüchtete die Täterin in Richtung Höchster Markt.

Beschreibung der Täterin:

40-50 Jahre alt, etwa 165 cm groß, kräftige Statur, Brandnarben im Gesicht. Braunes Haar, zu einem Dutt gebunden. Osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einem weiß-blauen Kopftuch, einer dunklen Bluse und einem dunklen Rock.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell