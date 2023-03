POL-DA: Höchst: In Schlangenlinien unterwegs und vor Polizei geflüchtet

Büttelborn (ots) - Ein Holzunterstand im Innenhof eines Grundstücks in der Borngasse geriet am Sonntagabend (12.03.), gegen 21.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Mehrere dort untergestellte Mülltonnen, ein Fahrrad und Gartenmöbel wurden hierbei zerstört. Zudem wurden Fenster einer angrenzenden Garage sowie die Hausfassade durch das Feuer in ...

