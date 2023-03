Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Nach Einbruch in Lagerhalle Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in eine Lagerhalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Donnerstagmorgen (9.3.) mitgeteilt. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Halle und machten sich im Anschluss an verschiedenen Werkzeugen und Geräten zu schaffen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro suchten sie im Anschluss das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

