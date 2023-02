Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alarm schlägt ungebetene Besucher in die Flucht

Darmstadt (ots)

Auf ein Einfamilienhaus in der Leo-Tolstoi-Straße hatten es ungebetene Besucher am Freitag (3.2.) abgesehen. Als sie gegen 18.30 Uhr versuchten gewaltsam in die Räume zu gelangen, löste der Alarm aus und schlug die Täter glücklicherweise in die Flucht. Zurück blieb ein geschätzter Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

