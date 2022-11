Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Foyer

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (25.11.) und Montag (28.11.) haben Kriminelle offenbar ihr Unwesen in dem Foyer des Justus-Liebig-Hauses getrieben. Am Montagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt worden, die sich mutmaßlich über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Große Bachgasse" verschafft hatten. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Vandalismus am benachbarten Gebäude der Stadtbibliothek stehen könnte (wir haben berichtet) ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 43 hat den Fall des versuchten Einbruchs übernommen und ist für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

